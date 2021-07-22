Vatandaş evini depreme karşı sigortalattı

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporuna yansıyan verilere göre Türkiye
genelinde 10 milyonun üzerinde zorunlu deprem sigortası poliçesi mevcut. Türkiye'de deprem sigortası yaptıranların oranı ise yüzde 57. En yüksek hasar ödemesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde yapıldı. 26 bin 675 hasar dosyasında 276 milyon TL ödendi. 24 Ocak 2020 ve 27 Aralık 2020 Elazığ depremlerinde 38 bin 99 hasar dosyası için 272 milyon TL, 26 Eylül 2019'daki İstanbul depreminde 15 bin 742 hasar dosyasına 36 milyon TL ödeme yapıldı.