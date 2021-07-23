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Giriş Tarihi: 23.7.2021

ABD ve Almanya Kuzey Akım 2’de anlaştı

ABD ve Almanya Kuzey Akım 2’de anlaştı
ABD ve Almanya, Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanması konusunda anlaşmaya vardı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD ziyaretinin ardından gelen anlaşma ile ABD ve Almanya, Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattını siyasi bir silah olarak kullanma girişimine karşı koyma taahhüdünde bulundu. ABD ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, "ABD ve Almanya, yaptırımlar ve diğer araçlarla maliyetler yükleyerek Rusya'yı saldırganlığı ve kötü niyetli faaliyetlerinden sorumlu tutma kararlılığında birleşiyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullanması veya Ukrayna'ya yönelik daha fazla eylemde bulunmaya teşebbüs etmesi halinde Almanya'nın ulusal düzeyde harekete geçeceği belirtildi.
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ABD ve Almanya Kuzey Akım 2’de anlaştı
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