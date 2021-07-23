Akıllı şehirler daha güvenli

Türk Telekom
, yeni nesil şehir dönüşümüne yapay zekâ teknolojileriyle öncülük ediyor. Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi ile 10 kentte hayata geçirilen çözümlerle, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlandı. Türk Telekom, IoT (Nesnelerin İnterneti) platformunda anlamlandırdığı verilerle kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlarken, sürdürülebilir bir kent yaşamına da destek oluyor. Türk Telekom'un 'Yeni Nesil Şehir Platformu' adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kette hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor.
Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan kentlerde trafikte zaman kaybı, kaza sayısı ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler büyük oranda azalıyor. Türk Telekom, son olarak kısa süre önce Aksaray
Belediyesi ile 'Yeni Nesil Bisiklet Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile kent sakinlerine alternatif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım imkânı tanındı.
1.2 MİLYON KULLANICI
Türk Telekom'un yeni nesil şehircilik çalışmaları kapsamında Elektronik Denetleme Sistemi ile Karaman
, Kars
, Antalya, Kırşehir, Mersin, Edirne ve Denizli'de, Yeni Nesil Kavşak ile de Elazığ'da trafikte olumlu sonuçlar alındı. Ayrıca Kütahya Belediyesi Halka Açık Wi-Fi, Yeni Nesil Şehir Mobilyaları ve Mobil uygulama ile yeni nesil şehir çözümlerine kavuşturulurken, Sosyal Medya Yönetim Yazılımı ile 'Dijital ve İnteraktif Belediyecilik' vizyonu desteklenen belediye sayısı 29'a yükseldi. Yeni nesil şehirlerde öncelikli ihtiyaç olan Wi-Fi hizmeti ise açık alanlarda 1.2 milyon kullanıcıya toplam 523 TB veri kullanımı ile ücretsiz sunuldu.