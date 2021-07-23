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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Altı ayda 1.5 milyar liralık rekabet cezası

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Altı ayda 1.5 milyar liralık rekabet cezası
Rekabet Kurumu, bu yılın ilk 6 ayında 100 denetim personeli ile birlikte akaryakıttan ilaç sanayine, içecekten otomotiv sektörüne kadar birçok firmaya 1.5 milyar lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan rekabet ihlali yaptırımı Rekabet Kurumu için de geldi. Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile soruşturma raportörleri ve daire başkanları, görevden ayrıldıkları tarih itibariyle iki yıl boyunca görevde bulundukları son iki yıl içinde yürüttükleri soruşturma veya inceleme konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışamayacak.
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Altı ayda 1.5 milyar liralık rekabet cezası
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