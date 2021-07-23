Altı ayda 1.5 milyar liralık rekabet cezası

Rekabet
Kurumu, bu yılın ilk 6 ayında 100 denetim personeli ile birlikte akaryakıttan ilaç sanayine, içecekten otomotiv sektörüne kadar birçok firmaya 1.5 milyar lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan rekabet ihlali yaptırımı Rekabet Kurumu
için de geldi. Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile soruşturma raportörleri ve daire başkanları, görevden ayrıldıkları tarih itibariyle iki yıl boyunca görevde bulundukları son iki yıl içinde yürüttükleri soruşturma veya inceleme konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışamayacak.