Çalışan kadına yeni sosyal haklar

Türkiye'de sayısı 10 milyona ulaşan kadın çalışanların emzirme parasından gece çalışmaya, doğum yardımından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda geniş imkânlar sunuluyor. Çalışan anneler borçlanarak erken emeklilikten yararlanabiliyor. Çalışma koşulları hamileliği riske atmayacak şekilde düzenlenirken, periyodik kontroller konusunda her türlü kolaylık gösteriliyor. Kamuda çalışan işçi, memur kadınlar muayene günlerinde ücretli izinli sayılırken, doğum iznine çıkan kadının primini devlet karşılıyor. İşte merak edilen 15 soru ve yanıtları...
1- Analık sigortasında hangi ödemeler yapılıyor?
Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, çoğul gebelikte ilk 10 haftalık süreye kadar "gebelik, analık haliyle ilgili rahatsızlık, engellilik halleri" analık hali kabul ediliyor. Analık sigortasından sigortalıya, geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği ödeniyor.
2- Ev hizmetlerinde çalışanlar analık sigortasından yararlanabilir mi?
Ev hizmetlerinde çalışanlardan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar analık sigortası
kapsamında yer alıyor. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerini de kapsıyor.
3- İş göremezlik ödeneği hesaba mı yatırılıyor?
Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanıyor. Tekil gebelikte 112 gün, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, bankaya kimlik numarasına tanımlanarak gönderiliyor.
4- Doktor raporuna karşın işe başlayan, iş göremezlik ödeneği alır mı?
İstirahat raporu almasına rağmen hekimden çalışabileceğine dair rapor olmaksızın işyerinde çalışan sigortalıya çalıştığı süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor. Geç doğum halinde geçen süre için otomatik olarak "hastalık" raporu düzenleniyor.
5- Emzirme ödeneği kimlere verilir?
Emzirme ödeneği (süt parası), doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına, erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenir. Bu yıl için emzirme ödeneği 232 lira olarak belirlendi.
6- Süt parası alabilmenin koşulları neler?
Süt parası için, SSK
'da doğumdan önce ki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, Bağ-Kur'lu olanların da doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatırılması gerekiyor.
7- Prim borcu olan da emzirme ödeneği alabilir mi?
Genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunluluğu bulunuyor. Doğumun canlı gerçekleşmiş olması da koşullar arasında yer alıyor.
8- Emzirme ödeneği için süre sınırı var mı?
Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödeniyor.
9- Memurlar emzirme ödeneği alıyor mu?
Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılıyor. Bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.
10- Evlenme ödeneğinden kimler yararlanabilir?
Evlenme ödeneğinden (çeyiz parası) ilk defa Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlayanlar yararlanabilir. Çeyiz parası aylık alırken evlenen kız çocuklarına aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödenir.
11- Evlenme ödeneği alanın aylığı kesiliyor mu?
Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.
12- Boşanma halinde yeniden aylık bağlanır mı?
Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.
13- Emekli Sandığı'na tabi olanlar da evlenme ödeneği alıyor mu?
Ekim 2008'den önce Emekli Kanunu'na tabi çalışan kamu görevlisi sigortalılarının hak sahipleri de evlenme ödeneği alabiliyor.
14- Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?
Kadın sigortalılar doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi durumunda borçlanabilir. Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül ediyor) borçlanabilir.
15- Çocuğun vefat etmesi durumunda borçlanma iptal edilir mi?
Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi, borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması da koşullar arasında.