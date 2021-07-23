Çukurca’ya Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı

AK Partili Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar; Sportoto ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan proje sayesinde ilçe, ilk defa büyük bir spor kompleksi sahibi oluyor. Başkan Dündar, "Yüzme havuzu, hamam, sauna, buhar odası ve fitness salonu projesinden oluşan spor kompleksi hizmet binalarının yapılmasına başladık. 945 metrekare alan üzerine kurulu olan tesislerimiz bu sene sonunda bitmesi planlayıp çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Bu projenin toplam maliyeti 4 milyon 230 bin lira olup Cumhuriyet tarihi boyunca ilçemize ilk defa bu kadar büyük bir yatırım yapılmaktadır. Yarı olimpik havuzumuzla birlikte tesislerimizde tümünde aynı anda bin kişi faydalanabilir. İnşallah bu hizmetle ilçedeki spor faaliyetlerinin ilerlemesiyle birlikte Türkiye için uluslararası sporcular yetiştirme seviyesine geleceğiz. Çukurca'nın imajı ve adı artık terörle değil sporla anılacaktır" ifadelerinde bulundu.

"ÇUKURCA İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET"



Çukurca merkez Dutluca mahalle muhtarı İsmail Altay, bölge ve gençler için büyük bir yatırım yapıldığını belirterek, ilçe halkı olarak ilk defa gençlere yönelik spor alanında bu kadar güzel ve büyük çapta yatırım yapıldığını söyledi.

"GENÇLERİN ÖNÜ AÇILACAK "



İlçe sakinlerinin Agit Aksu, gençlerin lisanslı sporcu olmaları için önü açılacağını belirterek, ileride ülkemizi çeşitli alanlarda temsil edecek sporcuların çıkacağını söyledi. Aksu, Çukurca'ya yapılacak spor kompleksinin gençler için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.