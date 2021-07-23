Cumhurbaşkanlığı harekete geçti: Türkiye'de kadınlar için bu yıl 11 önemli adım atılacak!

TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetlerin Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Cumhurbaşkanlığı Şenel, kadınların eğitiminden şiddetin önlenmesine kadar bu yıl içinde atılacak adımlar ve hayata geçirilecek önlem ve projeleri tek tek anlattı. İşte bu yıl atılacak 11 önemli adım:
1-FİNANSAL OKUR-YAZARLIK
Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecek. Finansal okuryazarlık arttırılacak.
2-MELEK YATIRIM
Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilecektir. Ulusal Kadın İhracatçı Ağı Platformu Projesi ve Melek Yatırımcı Programı'nın hayata geçirilecek.
3-KADIN KOOPERATİFLERİ
Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için gerekli yasal altyapı sağlanacak, destekler verilecek.
4-KIRSAL KESİM
Kırsal kesimde kadın girişimciliğin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacaktır.
5-KIZ ÇOCUKLARINA MÜHENDİSLİK
İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurarak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilecek.
6-ZORLA EVLENDİRME VE ŞİDDET
Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulamasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.
7-KAMU PERSONELİNE EĞİTİMİ
Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluş personeli dâhil olmak üzere farklı hedef gruplarına yönelik eğitim, seminer ve benzeri farkındalık artırma çalışmalarına devam edecek.
8-KADIN KONUKEVLERİ
Kadın konukevlerinin ihtisaslaşmasına ilişkin çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması ve hizmetlerde ülke genelinde asgari düzeyde standart bir seviyenin oluşması sağlanacak.
9-KANSER TARAMASI
Ülke genelinde kanser tarama programına uygun hedef gruptaki kadınların programa katılmalarının artırılması için farkındalık çalışması yapılacak.
10- DİJİTAL OKUR YAZARLIK
Kadınların dijital okuryazarlık eğitimlerine katılımları artırılacak.
11- YÖNETİMDE VE KARAR ORGANLARI
Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecek.
KADINA DUYARLI BÜTÇE
Şenel, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda adımlar atmasını sağlayacaklarını da belirterek, şöyle dedi:
"2020 -2023 yılları arasını kapsayan proje kapsamında merkezî ve yerel yönetimlerde kadın -erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması ile kadınların güçlenmesinin desteklenmesi sağlanacak. Merkezî ve yerel yönetimlerin kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkânlar rejimini gözeten plan ve programların gelişmesine, kapasitenin artırılmasına katkı sağlamak, kadın kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine etkin denetim ve izlenebilirlilik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor."