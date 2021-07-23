Cumhurbaşkanlığı harekete geçti: Türkiye'de kadınlar için bu yıl 11 önemli adım atılacak!

KADINA DUYARLI BÜTÇE

Şenel, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda adımlar atmasını sağlayacaklarını da belirterek, şöyle dedi:

"2020 -2023 yılları arasını kapsayan proje kapsamında merkezî ve yerel yönetimlerde kadın -erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması ile kadınların güçlenmesinin desteklenmesi sağlanacak. Merkezî ve yerel yönetimlerin kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkânlar rejimini gözeten plan ve programların gelişmesine, kapasitenin artırılmasına katkı sağlamak, kadın kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine etkin denetim ve izlenebilirlilik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor."