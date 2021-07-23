ESK kurbanlıkları 42 liradan alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini belirterek, elde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumunun (ESK) alacağını ifade etti. Bakan Pakdemirli şunları kaydetti: "Kurban Bayramı
nedeniyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu
tarafından satın alınacak. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız."
Üreticilerin en yakın ESK kombinalarına gidebileceklerini belirten Pakdemirli, "Kurumumuz bu yıl, birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak" ifadelerini kullandı.