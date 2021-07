Her yerde her cihazdan tasarım

Geçtiğimiz hafta Startups.Watch etkinliğinde tanıştığımız Artboard Studio , 212 girişim sermayesi fonundan yatırım alma hikayesini anlatırken yeni nesil iş yapma şeklini de ortaya koydu.Önce "Durum Raporu" alalım. Yeni nesil bir işten söz ederken tüm dünyada çalışma düzeni bozulan tasarımcıların durumuna yakından bakalım. Pek çok iş yerindeki güçlü cihazlar olmadan, iş arkadaşları yanında olmadan çalışmak zorunda kaldı. Mevcut tasarım uygulamaları pandemi döneminin acil ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı. İşinden ayrılanlar ise bağımsız çalışırken benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı. Pahalı, yavaş, güçlü donanım gerektiren uygulamalar iş görmekten uzaktı. İşte bu durumu çok iyi gözleyen Artboard Studio çözümü müşteri beklentisine doğru ve hızlı karşılık vererek küresel müşteri tabanı yakaladı.Giirşimin kurucusu Mücahit Gayıran da yeni nesil tasarımcıyı şöyle tanımlıyor: "Yıllardır süre gelen tasarım geleneği artık çok hızlı gelişen ve değişen marketing dünyasına ayak uydurmalıydı. Çok fazla ölçü farkları, çok fazla tekrarlayan iş, çok fazla zaman gerekliydi. Bu eksiklikleri 30 yıldır tasarımcıların bir numarası Adobe'un araçları tamamlayamadı. Önce Sketch geldi ve arayüz tasarımcılara daha yenilikçi ve sadece onlara göre geliştirilmiş bir alternatif sundu, Adobe'un yıkılmaz kalesi ilk şahi topunu yemişti. Sonrasında o da yetmedi Figma geldi o da Sketch'in elinden kullanıcılarını aldı. Aslında işin özünde tek bir şey vardı, hız ve birlikte çalışabilme." Mücahit Gayıran yeni nesil tasarımcı tanımına bağlı olarak birlikte Yeni nesil tasarımcı; içeriklerine her yerden ve çok hızlı ulaşabilen, kalabalık ekiplerle iletişim sorunu olmadan çalışabilen, tasarım işinin bazı sanatsal yorum gerektirmeyen kısımlarında otomatiğe bağlayabilen tasarımcıdır. Biz de Artboard Studio'nun yeni versiyonunda marketing tasarımcıların ihtiyacı olan erişilebilirlik, birlikte çalışma ve data anlamlandırıp bazı tekrar gerektiren işleri otomatize etme üzerine yoğunlaşacağız."Artboard Studio'nun felsefesinde ve kültüründe veri vardır" diyen Mücahit Gayıran sözlerine şöyle devam etti: "Biz kullanıcılarımızı çok iyi takip eder, nelere ihtiyaçları olduğunu ya da hangi sorunları yaşadıklarını çok iyi anlamaya çalışırız. Önceliklerimiz şu an elimizdeki bu dataya göre en çok ihtiyaç duyulan özellikleri hayata geçirmek, birlikte çalışma teknolojisini geliştirmek ve yapay zeka sayesinde bazı tasarım süreçlerini kısaltıp kullanıcımıza zaman kazandırmak olacak.""Yeni yatırım bize geliştirmek istediğimiz yapay zeka, gerçek zamanlı çalışma gibi özellikleri daha hızlı bitirmemiz için yazılımıcılar bulmamıza yardım edecek" diyen Mücahit Gayıran, yatırımla ilgili hedeflerini şöyle sıraladı: "İlk hedefimiz eksik olduğumuzu düşündüğümüz kısımları en iyi ekibi kurarak bir an önce tamamlamak. Ekibimiz şu an 15 kişi ama sadece 3 yazılımcı var, hedefimiz back-end ve frontend yazılımcılar alıp yazılımcı kadromuzu kendi içinde 10 çıkarmak. Uzun vadede Artboard Studio'nun tüm büyük reklam ajansları ve şirketler tarafından kullanılan, marketing içeriği ve hatta ölçümlemeler yapılabilen bir platform olmasını hedefliyoruz. Sonrasında open-source bir platform yaratıp kullanıcıların eklenti ya da içerik üretebileceği bir sistem olmak istiyoruz."Yazılımın yarattığı heyecanı Mücahit Gayıran harika bir şekilde tanımlıyor: "Yaptığınız şeyin güzel ve işe yarar olduğunu ancak onu aktif hale getirip insanların kullanımına sunarak anlarsınız. Kullanıcılarınız mutlu ise bir şansınız var demektir, para ödüyorlarsa bir ihtiyaçlarını gideriyorsunuz demektir, hem mutlu hem para veriyorlarsa doğru yoldasınız demektir. Biz ilk demo versiyonu yayınladığımızda kullanıcılarımız bizi çok sevdi, aktif kullanmaya, içerikler yazmaya, videolar çekmeye başladılar. İlk para istediğimizde ilk ay 174 kişi satın aldı. Bu da bizim gerçekten bir sorunu çözdüğümüzü bize gösterdi. Her ay 50 bin kişi, tüm dünyadan Artboard Studio kullanarak tasarımlar yapıyor, doğru yolda olduğumuzu ve daha iyi geliştirmeler yapmamız gerektiğini anladığımız aşamadayız şu an."