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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 23 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.7.2021 07:22

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 23 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 23 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde altın fiyatları grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber son dakika canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilere göre haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 496 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 805 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "22 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları son gelişmeler…

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününe fiyatlarda düşüş gözlemlense de serbest piyasalardan gelen bilgiye göre altının gram fiyatı halen 496 TL değeriyle işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan "23 Temmuz 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yatırımcılar tarafından gündeme taşınıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 448,11

Satış: 479,44

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.297,00

Satış: 3.347,00

ATA ALTIN

Alış: 3.261,00

Satış: 3.343,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.609,00

Satış: 1.644,00

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TAM ALTIN

Alış: 3.184,99

Satış: 3.247,73

GRAM ALTIN

Alış: 497,31

Satış: 497,41

ÇEYREK ALTIN

Alış: 805,00

Satış: 822,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 23 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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