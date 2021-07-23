Kapalıçarşı'dan altın fiyatları... 23 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününe fiyatlarda düşüş gözlemlense de serbest piyasalardan gelen bilgiye göre altının gram fiyatı halen 496 TL değeriyle işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan "23 Temmuz 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yatırımcılar tarafından gündeme taşınıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…