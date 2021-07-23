Yerli sanal POS’tan 6 milyar liralık ciro

Dijitalleşme ile gelişen sektörlerden olan sanal POS hizmeti ödeme hizmetlerini sağlayacak bir yazılım olarak dikkati çekiyor. Bu kapsamda İzmir
'de bir Türk mühendis tarafından 2009'da yazılımı yapılan PayTR de değeri 1 milyar dolar
ı geçen şirket (unicor) olma yolunda ilerliyor. Yerli yazılım PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, salgın sürecinin büyümelerine katkı sağladığını belirtti. İnternet alışverişlerinin artmasıyla POS yazılımı pazarının da potansiyelini artırdığına işaret eden Tombul, "Bu büyümenin getirmiş olduğu bir sonuç olarak da özel yatırım fonu Actera Grup ile bir yatırım ortaklığı sözleşmesi imzaladık. Grup, PayTR'nin yüzde 60 hisselerini satın alacak" dedi.