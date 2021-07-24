150 bin bakkalı dijitalleştirecek

Kovıd-19 pandemisi dijitalleşme açısından pek çok alanda müthiş bir dönüşümü tetikledi.

Şirketler dijitalleşmede her alanda önemli bir ivme yakaladı. 2016 yılında dijitalleşme projesine başlayan, 2017'de ise dönüşüm modelini uygulamaya alan Philip Morris, iş yapış şeklini dönüştürerek, sıcak satış operasyonunu dijitale taşıdı.

İş ortaklarını da dijital dönüşüm projesine ortak etmek için kolları sıvayan şirket, 150 bin bakkalın dönüşümünü hızlandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda 150 bin bakkal esnafı için üniversite iş birliği ile çok gelişmiş üç modülden oluşan, sertifikalı bir dijital okuryazarlık eğitim programı oluşturan Philip Morris, bugüne kadar 30 bin esnafa bu sertifikayı verdi. Bu yıl sonuna kadar 120 bin bakkalı da bu programa dahil etmeyi planlayan şirket, tüm bakkal esnafının yeni dünyada iş geliştirmelerine olanak sunan bu eğitimleri tamamlamasını hedefliyor.





SAHADA LİDER OLDUK

Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, bu çalışmalara uzun süre önce başladıklarını belirterek, hızlı tüketim mamulleri sektöründe sahada dijital dönüşüm lideri olduklarını söyledi. Diren, "En ileri iş modelini kullanıyoruz ve sistemimiz küresel ölçekte örnek alınmaya başlandı" dedi. Köklü bir değişim gerçekleştirmek için tek başına dijitalleşmenin yeterli olmadığını anlatan Diren, "Bu doğrultuda 150 bin bakkal esnafımız için üniversite iş birliği ile çok gelişmiş, üç modülden oluşan, sertifikalı bir dijital okuryazarlık eğitim programı oluşturduk" diye konuştu.



3 GÜNDE ULAŞTIK

Diren, iş modelinin detaylarını şöyle anlattı:

"Türkiye'de faaliyet gösteren 150 bin bakkal ile ticari faaliyetlerimizin yüzde 90'ından fazlasını B2B dijital platformlarımızın üzerinden gerçekleştiriyoruz.

Geleneksel bir hızlı tüketim operasyonunda 150 bin bakkalın oluşturduğu havuzda, tüm bakkal esnafı ile iletişime geçmek en iyi ihtimalle 1 ay zaman alırken geldiğimiz noktada, 3 günden az bir sürede 150 bin bakkalımızın tümüyle bire bir iletişime geçme imkanı yakaladık.

Bu şekilde daha çok bakkalımızı daha kısa zamanda ziyaret ederek iş ihtiyaçlarını çok daha hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz."



DİJİTAL TRAFİK DÖRT YILDA 10 KAT ARTTI

Bir günde bakkal esnafının yüzde 50'sinin dijital platformlarıyla etkileşim halinde olduğunu anlatan Diren, "Son 4 senede dijital trafiğimiz 10 kat arttı. Bakkal esnafımızla ayda toplam 2 milyon kere dijital platformumuzda buluşuyoruz. Sahadan gelen, iş geliştirme ihtiyaçlarımıza yönelik verilere en fazla 2 saat gibi bir sürede ulaşabiliyoruz. Sahada verilerimizi görsel tanıma teknolojileri ile topluyoruz. Yapay zekâ botlarımız 7/24 esnafımız ile iletişim halinde olup, platformlarımızdaki tüm etkileşimler yazı tanımlama teknolojileri ile analiz ekiplerimize iç görüler sunuyor. Tüm bu imkanlar, ticari ortaklarımızın iş ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve onlara çok daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmemize olanak sağlıyor" diye konuştu