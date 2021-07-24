Çinli milyarderler de uzay yarışında

Üç milyarder girişimci - Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson - özel ticari uzay yolculuğu çağını açmak için yarışıyor. Dolar milyarderleri bu isimlerin uzay yarışında Branson'ın Virgin Galactic'i şimdiden 600'den fazla bilet satmış durumda ve fiyatı da 250 bin dolar. 2022'de düzenli bir ticari hizmet vermeyi hedefleyen firma, bilet fiyatını 40 bin dolara kadar indirmeyi umuyor. Bezos'un Blue Origin'i, yolculuk için yolculardan en az 200 bin dolar talep etmeyi planlıyor. Musk'ın SpaceX'i zaten Uluslararası Uzay İstasyonuna bir ekip aldı ve şirket eylül ayında yörüngeye sivil turistler göndermeyi planlıyor. Musk ayrıca SpaceX'in 2023'te çıkacak olan Starship roketiyle Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı ayın etrafında uçuracağını açıkladı.





150 FİRMA UZAYA ODAKLANDI

Batılı dolar milyarderlerinin yarışı çok konuşuluyor ancak Çinli milyarderler de sessiz ve derinden yarışa girdi. Çin'de şu anda fırlatma araçları ve uydulardan yer istasyonlarına ve alt uygulamalara kadar her şeye odaklanan 150'den fazla şirket var. Li Shufu'nun Zhejiang Geely Holding'i, Şubat ayında, doğu Çin'deki tesisinde yıllık 500'den fazla kapasiteye sahip uydu yapmak için bir lisans aldığını açıkladı. Xiaomi kurucu ortağı milyarder Lei Jun tarafından desteklenen Shunwei Capital ise uydu üreticisi Galaxy Space gibi şirketlere yatırım yaptı. 2019 yılında Çin'in en zengin kadını Yang Huiyan tarafından kontrol edilen emlak geliştiricisi Country Garden Holdings, roket fırlatma girişimi Land Space Technology için bir yatırım turuna öncülük etti.



1.5 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Çinli 150 firma tamamıyla uzay işlerine odaklandı. Çinli girişimler ciddi bir finansal desteğe da sahip. Ülkenin ticari uzay şirketleri 2019'da 800 milyon dolar, 2020'de de 1.5 milyar dolarlık yatırım çekti. Çin, mayıs ayında Mars'a bir araç indirdi ve ardından ayda inşa halindeki uzay istasyonunda çalışmak üzere astronotlar gönderdi. Gelecek planları arasında ayda bir araştırma istasyonu kurulması yer alıyor.