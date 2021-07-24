Güney yerli turistle ‘bayram’ etti

Bayramda
turizmin yüzünü yerli turist güldürdü. Güney Ege
'nin turizmde öne çıkan illerinden Muğla
'daki turistik tesislerde, Kurban Bayramı tatili süresince yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı. Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistler de Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve turistik ilçelerini tercih etti. Tatil süresince bölgeye hava, deniz ve kara yoluyla 3 milyonu aşkın turistin geldiği öğrenildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kurban Bayramı nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin huzur içinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Tavlı, "Yeryüzü cenneti Muğla'nın güzellikleri yerli turistin tercihi oldu. Bu değerlerimizi koruyalım. Muğla ve turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu" ifadesini kullanıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uysal
da Fethiye ile Muğla'nın diğer turistik ilçelerinin yerli turist anlamında bereketli bir bayram geçirdiğini bildirdi. Uysal, şunları kaydetti: "Bayramın ikinci gününün ardından misafirlerimiz ilçemizin özellikle turistik Ölüdeniz Mahallesi'ne akın akın geldi. Otelciler olarak salgının bitmediğini gelen misafirlerimize hatırlatıyoruz. Misafirlerimizi sağlıklı ve mutlu şekilde evlerine yolcu edeceğiz." Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin ise "Bayram öncesi başlayan yoğunluğumuz hâlâ devam ediyor. Talebin bayram sonrasında da devam edeceğini ve sektörümüzün Bodrum'u tercih eden tatilcilere en iyi şekilde hizmet vereceğini biliyoruz" diye konuştu. Önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde Ürgüp ve Avanos
ilçeleri ile Göreme
, Ortahisar, Uçhisar beldeleri ve çevresindeki turizm merkezlerine geldi.