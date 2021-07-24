iPhone kullanıcıları şaştı kaldı! Evde Kal Türkiye uyarısı için ilk açıklama geldi

TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR? İŞTE İZLENECEK ADIMLAR

iPhone ve Apple Watch'larda acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları zaman zaman görülebiliyor. Apple, kullanıcıların sıklıkla sorduğu acil durum uyarılarının nasıl aktif-pasif hâle getirilebileceğini şöyle bildirdi.

"Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin.

Ekranın en alt kısmına kaydırın.

Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.