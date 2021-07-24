Kamuda 7.1 milyon emekli ve çalışan için kritik ay





İŞÇİDEN EN DÜŞÜK BRÜT ÜCRET 4 BİN 800 LİRA OLSUN TALEBİ



İşçiler için 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.