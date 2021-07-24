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Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:57 Son Güncelleme: 24.7.2021 12:18

Milyonlarca iPhone kullanıcısını şaşırtan olay! Herkes bunun cevabını arıyor: Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?

SABAH İNTERNET
Milyonlarca iPhone kullanıcısını şaşırtan olay! Herkes bunun cevabını arıyor: Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?

Apple iPhone kullanıcıları sabah uyandıklarında gelen bildirimlerle şaşkına döndü. Türkiye’de en çok kullanılan telefon modellerden iPhone, peş peşe Test Alert NotificationEvde kal Türkiye’ uyarısı vermeye başladı. İphone telefonlarında yaşanan bu garip durum için henüz konuya yönelik açıklama gelmezken, birçok kullanıcı Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir, Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır sorusuna yanıt aramaya başladı.

Türkiye'de de milyonlarca kullanıcı bulunan dünyaca ünlü teknoloji markası Apple'ın telefon modeli iPhone sabah saatlerinde garip bir şekilde peş peşe verdiği bildirimle dikkat çekti. Kullanıcılar telefonu ellerine aldıklarında Test Alert Notification kapsamında 'Evde kal Türkiye' uyarısıyla karşılaştı.

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirin ekran görüntüsünü paylaşarak şaşkınlıklarını ifade ettiler.

SON DAKİKA! iPhone TEST ALERT Notification 'Evde Kal Türkiye' uyarısı nasıl kapatılır? İPhone'lar neden alarm çalıyor?

Özellikle Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade ederken, Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir, Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır sorusuna yanıt aramaya başladı.

EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI NEDİR?

Koronavirüs salgınının devam ettiği bugünlerde telefonlara 'Evde Kal Türkiye' uyarısı geliyor. Vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasına vurgu yapılıyor.

TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR? İŞTE İZLENECEK ADIMLAR

iPhone ve Apple Watch'larda acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları zaman zaman görülebiliyor. Apple, kullanıcıların sıklıkla sorduğu acil durum uyarılarının nasıl aktif-pasif hâle getirilebileceğini şöyle bildirdi.

"Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin.

Ekranın en alt kısmına kaydırın.

Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.

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Milyonlarca iPhone kullanıcısını şaşırtan olay! Herkes bunun cevabını arıyor: Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nasıl kapatılır?
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