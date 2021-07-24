Türk Havacılığında yeni dönem GTÜ’de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye ile İngiltere arasındaki Özel Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında harekete geçen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve GTÜ Teknopark firması FLY BVLOS TECHNOLOGY geçtiğimiz aylarda, İngilizlerin en iyi drone eğitim okulu Flyby Technology ile "Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği Anlaşması imzaladı. Bu kapsamda yürütülen hummalı çalışmalar sonrası ilk deneme eğitimleri 24 Temmuz'da verilmeye başladı. İlk olarak GVC (General Visual Line of Sight) dersi pandemi koşulları gereği online olarak. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin seçkin pilotları arasında yer alan ve şu anda Büyük Britanya'nın uçuş eğitim merkezi Central Flying School'da eğitmen olarak görev yapan Peter Batson tarafından verildi.

UÇUŞ OKULUNDA GERÇEKLEŞECEK

Havacılık sektörü için yetişmiş insan kaynağı, yeni nesil insansız hava araçlarının kullanım ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan eğitimin bir bölümü GTÜ Kampüsünde kurulan Uçuş Okulunda gerçekleştirilecek. Konu ile ilgili, bilgi veren FLY BVLOS TECHNOLOGY Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Demirkapu dünya standartlarında bilginin transferinin ülkemizin hizmetine sunulmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

GURUR DUYUYORUZ

Demirkapu geleceğin havada ve uzayda olduğu bir dünya öngörüsünden hareketle şunları belirtti"Ülkemiz için dünyanın geleceği olan insansız hava araçlarının kullanımı ve sürekli gelişen teknolojisini GTÜ'de dünyanın en iyileri ve en gelişmiş eğitimle vermeye başlamış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kendimize doğru insan kaynağı doğru öğrencilerle ülkeye maliyeti yüksek olan bu teknolojileri ülkemizde geliştirerek ve çalıştırarak düşük maliyetlerle üretebilmeyi hedef olarak koyduk. İngiltere ile ortak aynı anda, alanında dünya genelinde en iyi donanıma sahip hocalar deneyimlerini ve teknik bilgilerini öğrencilerle paylaşacak. Deneme eğitimlerimiz alanla ilgili kamu kurumlarından katılımlarla, GTÜ Kampüste, İngiltere'de ve Bingöl Üniversitesindeki bir gurupla başladı. Öğrencilere seviye yüksek gelecekse öncelikle uluslar arası havacılık İngilizcesi verilecek. Ardından 5 yüz gramlık dronedan bin 6 yüz gramlık drone kadar her koşul altında aracı uçurmasının bilgisi verilecek. Bunun yanı sıra, aracın bakım ve onarımına ilişkin tüm teknik ve teknolojik bilgi öğrencilere aktarılacak. Drone eğitiminin yanı sıra, insanlı- insansız helikopter eğitimleri de GTÜ Uçuş Okulunda başlayacak"

HER KOŞULDA UÇUŞ YAPACAKLAR

Drone pilotlarının her türlü hava ve kara koşullarında uçuş sağlayacak kabiliyet ve donanımla yetişeceğini belirten Demirkapu, ". Bu nedenle ülkemizin ve dünyanın farklı coğrafyalarına eğitimler yayılacak. Devletimize yük olmadan geleceğin eğitimi için büyük fedakarlıklar yapıyoruz, elimizi taşın altına koyarak devletin hizmetinde gençlerimizi geleceğe taşıyacağız. Çeşitli üniversiteler, Türk Hava Kurumu ve Çoşkunöz Eğitim Vakfı gibi kurumların desteği de bizimle birlikte olacak. Örneğin, birkaç hafta içinde burada Çoşkunöz Eğitim Vakfı'nın desteği ile insanlı bir helikopteri insanız teknolojiye çevirecek Ar-Ge faaliyetlerini de başlatacağız."

ŞİRKETLER YERLEŞMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Okulun fiziki yapısından söz eden Demirkapu şunları söyledi: "GTÜ'nün butik bir üniversite olması dolayısı ile butik bir alana Uçuş Okulu birimleri ile yerleşmeye başladı. Her şeyin doğal ve çevreye duyarlı olması için titizlikle davranıldı. Güvenlik çemberine alınmış olan alanda GTÜ uçuş okulu (drone park ) kısa süre içinde ihracat amaçlı üretime başlayacak. Drone Park içinde yapay zeka, motor mühendisliği, elektronik gibi alanlarda hali hazırda Ar-Ge yapan şirketler yerleşmek için gün sayıyor. Talep doğrultusunda her türlü drone geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları öğrencilerle birlikte yürütecekler.Park içinde yüz 50 kilograma kadar olan drone teknolojisinin geliştirileceği Drone Hangarı, hava alanlarında bulunan kulenin bir benzeri hava trafiği eğitimlerinin verileceği dijital bir kule, iki öğrenci dinlenme alanı, pist ve derslik binası yer alıyor."dedi.

DÜNYANIN EN İYİLERİ İLE ÇALIŞIYORUZ

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan amaçlarının kaliteli eğitim ile bilgiyi buraya getirmek, en son teknolojinin Ar-Ge'sini ve onu sürekli gelişimini sağlamak olduğunu söyledi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı; " GTÜ tarihinde ilk defa böyle bir eğitime ön ayak oluyor, bu üniversitemiz için son derece gurur verici. Bunun güzel bir tarafı da dünyadaki en iyi drone okulu ile beraber ortak çalışılması. Bu durum uluslar arası işbirliğimizi daha da ileri bir seviyeye götürür. Dünyanı en iyileri ile çalışarak, eğitimi faklılaştırmak, çeşitlendirerek lise çağından başlayıp bu eğitimi almak isteyene sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.