Türkiye ile Pakistan’dan 5 milyar $’lık hedef

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Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan
İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar
, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu belirterek, "İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ivme kazanacağını düşünüyorum." dedi. Özdemir, geçen yıl ticaret hacminin 889 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve var olan ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.