Vodafone’dan ilk çeyrekte yüzde 19.6 büyüme

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19.6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük" ifadesini kullandı. Nisan-Haziran 2021 dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirketin, mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.6 milyon oldu. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1.1 milyon artış ile 15.7 milyona çıkardı. Firmanın sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1.2 milyona ulaştı. Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.3 artışla 742.2 petabyte'a yükseldi.



Engin Aksoy



10 ÜLKEDE 5G'Yİ DEVREYE SOKTUK

Engin Aksoy, "Beklentimiz önümüzdeki yıl 5G ihalesinin yapılması ve 2023 yılında da 5G teknolojisinin kullanıma sunulması yönünde. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10'u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Bu güçlü global birikimi tam 15 yıldır Türkiye'ye de taşıyoruz. Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halindeyiz. Türkiye'yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı" şeklinde konuştu