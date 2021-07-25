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Giriş Tarihi: 25.7.2021

7 milyon aileye 10.6 milyar lira destek

7 milyon aileye 10.6 milyar lira destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, salgının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği sosyal destek programları ile Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde yaklaşık 7 milyon tekil aileye 10.6 milyar lira destek sağlandı. 2020'de toplam 2.6 milyon öğrenciye 730 milyon lira sosyal yardım ulaştırıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1 milyar liranın üzerinde 6 ek kaynak aktarıldı.
Salgın Sosyal Destek Programı, fazlar halinde uygulanıyor. İlk fazda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er lira nakdi yardım yapıldı.
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7 milyon aileye 10.6 milyar lira destek
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