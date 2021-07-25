Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulaması İstanbul ve Antalya'ya da geliyor

Daha önce Ankara'da pilot olarak uygulanan özellikle sıklıkla dava konusu olan konut ve araç dolandırıcılığında önem kazanan tüzel bilirkişi uygulaması İstanbul ve Antalya'da da başlıyor. Mahkemelere taşınan bu tür dolandırıcılık davalarında tüzel bilirkişiler de mahkeme listelerine eklenecek ve hâkim sadece şahıs bilirkişileri değil tüzel bilirkişileri de dosyaya atayabilecek. Böylelikle hakim, kararını bu uzmanlarca hazırlanan raporlar üzerinden verebilecek.