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Giriş Tarihi: 25.7.2021 14:23

Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Temmuz güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Temmuz güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilere göre haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 495 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 803 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "22 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları son gelişmeler…

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki değişim sürüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden sarı metalden gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 495 TL'den işlem görüyor. Peki 25 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 447,45

Satış: 478,75

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.297,00

Satış: 3.347,00

ATA ALTIN

Alış: 3.297,00

Satış: 3.347,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.607,00

Satış: 1.643,00

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TAM ALTIN

Alış: 3.184,99

Satış: 3.247,73

GRAM ALTIN

Alış: 495,22

Satış: 495,47

ÇEYREK ALTIN

Alış: 803,00

Satış: 822,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Temmuz güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
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