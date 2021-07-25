İddialar gerçek dışı iTaksi için dayatma yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) tarafından daha önce belirlenen şartları yerine getirilmediği gerekçesi ile güzergâh kullanım izin belgeleri askıya alınan taksiciler iddiaları reddetti. İstanbul Havalimanı
Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaptığı açıklamada aynı istikamete giden iki takside farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İBB'nin 'iTaksi
' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz" diye konuştu.
GERÇEĞİ YANSITMIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından daha önce belirlenen şartları yerine getirilmedikleri gerekçesi ile güzergah kullanım izin belgeleri askıya alınan taksiler ilgili yazılı açıklama yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, taksici esnafı olarak son dönemde haksız ve ağır ithamlara maruz kaldıklarını ifade ederek aynı istikamete giden iki takside farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını belirtti.
SÖZ KONUSU DEĞİL
Taksimetre üretici firmaları sertifikasyonu, taksimetre standartları, kalibrasyon ve mühürleme işlemlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından belirlendiğini ve denetlendiğinin vurgulayan Başkan Can, bu sürecin dışında taksimetrelere herhangi bir müdahalede bulunulmasının söz konusu olmadığını kaydetti.
Fahrettin Can, "Kamuoyu bu tür günrdeme kasıtlı olarak getirdilen bu haberler
le yanlış bilgilendirilmektedir. Haberlerde yer alan iddiaları kesinlikle kabul etmediğimizi altını özellikle çizmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz" dedi.
DENETİMLERE HER ZAMAN AÇIĞIZ
İddia
sahiplerini bu açıklamalarını ispat etmeye davet eden Can, şunları kaydetti: "İstanbul Havalimanı yolcuları için uygulanan taksimetre ücret tarifelerinin denetime her zaman açık olduğunu vurguluyoruz. İstenilmesi durumunda ilgili kurumlar tarafından şeffaf bir şekilde araştırma yapılması için hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanındaki 400 taksinin ruhsatını hangi gerekçe ile askıya aldığına dair pazartesi günü belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılacak. Toplantı sonrası kamuoyuna tarafımızdan tekrar bilgilendirme yapılacaktır."