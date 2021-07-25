İlk çeyrekte işlem hacmi rekoru

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verilerine göre, hisse senedi
piyasası işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 kat artarak 5.2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. Yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına artan ilgisi, işlem hacimlerini rekor seviyelere taşıdı. Aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verileri, hisse senedi piyasasında tüm zamanların en yüksek işlem hacminin gerçekleştiğini ortaya koydu. İşlem hacminin yüzde 74'ü yerli, yüzde 26'sı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Geçen yılın ilk çeyreğinde hisse senedi toplam işlem hacminde yüzde 50 olan internet
işlemlerinin payı, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 8 puan artarak yüzde 58'e çıktı.
YABANCI İLGİSİNDE DE ARTIŞ VAR
TSPB verileri, bu yılın ilk çeyreğinde sabit getirili menkul kıymet ve opsiyon haricinde tüm piyasalarda işlem hacimlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttığını da ortaya koydu. 2020 yılı ilk çeyreğinde 1.4 trilyon lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi işlem hacimleri, yüzde 145 artarak bu yılın ilk çeyreğinde 3.8 trilyon liraya çıktı. Diğer yandan yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği pay piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artarak 1.4 milyar liraya ulaştı.
EN YÜKSEK PAYI İNTERNET ALDI
Aracı kurumların şube ve irtibat bürosu sayıları artsa da salgın nedeniyle yaşanan kapanmaların ve internet kanalına artan ilgi nedeniyle hisse senedi toplam işlem hacminde en yüksek payı internet üzerinden gerçekleştirilen işlemler aldı. Geçen yılın ilk çeyreğinde hisse senedi toplam işlem hacminde yüzde 50 olan internet işlemlerinin payı, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 8 puan artarak yüzde 58'e çıktı.