ORKA’dan Türk turizmine 140 milyon Euro’luk yatırım

ORKA Oteller Grubu, Fethiye
'de İngiliz ortağı J&S Leisures ile hayata geçirdiği bölgenin en büyük tema parkı yatırımını hizmete açtı. Muğla
'da bir ilk olma özelliği taşıyan Orka World Theme Park'ın içerisinde Maya tapınağı, saraylar, restoranlar, tema konseptli birçok aktivite ve dükkânlar bulunuyor. İlk etabı hizmete giren projenin diğer etaplarında villalar, otel ve AVM'lerin yanı sıra başka temalar da olacak. Pandemi döneminde yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen ORKA Hotels Genel Müdürü Ercan Torunoğulları
, "Muğla bölgesi için yaptığımız tema park ve yeni dönemde yapılacak dört otelle birlikte toplamda 140 milyon euro yatırım planlamamız var. Ülkemize güvenimiz tam, yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. Bu projenin bölgenin tanıtımına da büyük katkıda bulunacağını söyleyen Torunoğulları, "Proje fikri ilk olarak 2012'de amcam Yavuz Torunoğulları ile birlikte Avrupa'nın en büyük tur operatörüyle yaptığımız toplantıda ortaya çıktı. Bölgede böyle bir ihtiyaç olduğunu ve özellikle yabancı turistlere hitap edeceğini düşündük. Dünyayı dolaştık, değişik tema ve su parklarını gezdik. Bunların sonucunda mimarlarımızla birlikte projemizi çizip yatırımı devreye aldıkk. Burası yerli misafirlerimizin yanı sıra yabancılar için de son derece cazip bir yer olacak. Bölge için de avantajlar sağlayacak. Sonuçta her yapılan yatırım Türkiye'nin tanıtımına büyük bir fayda sağlıyor. Yabancılar ülkemize sadece deniz ya da yemeiçme için gelmiyor aynı zamanda eğlenmek istiyor. Bizim projemiz de bu anlamda Muğla'da ilk olacak ve önemli bir ihtiyaca cevap everecek. Hem Fethiye'ye hem de bölgeye büyük bir katkı sağlayacak. Biz yurtdışında da iş yapan bir firma olarak ülkemize güveniyoruz. Sahada sürekli yatırım yapan bir şirketiz ve yabancıların Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel gördüğünü biliyoruz" şeklinde konuştu.
YABANCI YATIRIMCI
Ercan Torunoğulları, "Biz bu dönemde yatırımlarımıza ara vermedik. 'Koronavirüs var köşemize çekilelim, yatırım yapmayalım' demedik. Aksine daha çok yatırım yaptık ve yabancı yatırımcı çektik. Özellikle Avrupa bölgelerinden, Rusya, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden çok fazla yatırımcı çektik" dedi.
TÜRKİYE'YE GÜVEN SARSILMADI
Muğla bölgesi için yeni dönemde yapılacak dört yeni otelle birlikte toplamda 140 milyon euro yatırım planlarının olduğunu ifade eden Ercan Torunoğulları, şunları söyledi: "Biz aynı zamanda Muğla bölgesinde yoğun bir şekilde inşaat yapıyoruz ve ağırlıklı olarak villa yapıyoruz. Satışlarımızın yüzde 90'ını yabancılara yapıyoruz. Koronavirüs döneminde bile turizm sektörü bir şekilde yoluna devam ediyor, bu da yabancı ülkelerin yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Türkiye'ye olan güven sarsılmadı, bunu net bird şekilde görebiliyoruz."