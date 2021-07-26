1.5 milyonluk pazar yatırım çeker

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretimde Avrupa'da ilk beş içinde yer alan Türkiye
'nin ilk üç sırayı zorlaması ve yeni yabancı yatırımcıyı çekmesi için iç pazarın 1.5 milyon adetlik satışlara ulaşması gerektiğini söyledi.
Mersin, Türkiye'nin kalifiye iş gücü, yan sanayisi ve lojistik konumuyla otomotiv sektörü için benzersiz bir konumda olduğunu dile getirerek "Otomotivde yatırım için iç pazar çok önemli. Yeni yatırımcıları çekmek için iç pazar satışlarını 1.5 milyon adede taşımanın yollarını aramalıyız. Hem insan kaynakları, hem de plaza olarak otomotiv yetkili satıcılarının yaptığı yatırımlar 1.5 milyon satış adedine göre olan yatırımlardır. Bu nedenle Türkiye'nin lokomotif sektörünü devletimizin desteklemesi lazım" dedi.