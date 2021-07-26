Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Temmuz güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki değişim sürüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden sarı metalden gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 495 TL'den işlem görüyor. Peki 26 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği