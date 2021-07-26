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Giriş Tarihi: 26.7.2021 15:30

Bakan Kurum'dan Londra Çevre Bakanları Toplantısında önemli görüşmeler

AA
Bakan Kurum'dan Londra Çevre Bakanları Toplantısında önemli görüşmeler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı kapsamında Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili ile Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kurum, bu kapsamda Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Pompili ve Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Flasbarth'ın katılımlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Kurum, "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için fikirlerimizi ortaya koyduğumuz görüşmemizde, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışmalarımızı ve iş birliğimizi ileriye taşıyacak adımları istişare ettik." ifadesini kullandı.

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Bakan Kurum'dan Londra Çevre Bakanları Toplantısında önemli görüşmeler
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