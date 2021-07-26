Birçok ülkeden daha kararlı adımlar atıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, G7 üyesi birçok ülkenin dünyayı kirlettiğine şahit olduklarının altını çizerek, G20'de emisyon miktarlarını, karbon ayak izini azaltacak adımların hızlı şekilde atılması gerektiğini tartıştıklarını, bu noktada samimi bir duruş sergilenmesi ile somut, gerçekçi adımların atılmasının önem taşıdığını belirtti.
Yoksullukla mücadelede, akıllı şehir uygulamaları, alt gelir seviyesindeki vatandaşlara yönelik konut uygulamaları, enerji kimlik belgeli binaların üretimi ve ısı yalıtımlı binaların yapılması konusunda pek çok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Kurum, "Birçok ülkeden daha fazla, daha kararlı projeler gerçekleştiriyoruz, Paris Anlaşması'na taraf olmamamıza rağmen. İklim finansmanına erişim noktasında alacağımız desteklerle bu süreci daha da hızlı hale getireceğiz" dedi.
DÜNYANIN İKLİMİ DEĞİŞTİ
Sadece Türkiye
'de değil, Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşanan sel felaketlerini, bunları yaşayan G20 üyesi ülkelerin bakanları ile görüştüğünü belirten Kurum, "Artık iklim sebebiyle göçlerle karşılaşıyoruz. Bu da gösteriyor ki, artık tüm dünya iklim değişikliğinin etkilerini net şekilde hissetmektedir" dedi. Bakan Kurum, G20 Çevre Bakanları Toplantısı'nın, Vezüv yanardağının eteğindeki Napoli şehrinde düzenlenmesinin anlamlı olduğunu, oldukça verimli geçen toplantılarda tüm katılımcıların fikirlerini açıkça dile getirdiğini, bundan sonra meselelerin çözümüne yönelik daha kararlı adımların atılacağını vurguladı.