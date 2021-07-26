Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2022 Memur maaşı zamları kaç TL, belli oldu mu?

2022 ve 2023 yılında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağına ilişkin görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda Memur-Sen 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam talebinde bulundu. Vatandaşlar, memur maaş zammı ne kadar olacak, zam miktarı ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. İşte memur maaşı zamları kaç TL sorusunun yanıtı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin zam talebini belirtti. Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.