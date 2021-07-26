Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2022 Memur maaşı zamları kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.7.2021 11:48 Son Güncelleme: 26.7.2021 11:48

Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2022 Memur maaşı zamları kaç TL, belli oldu mu?

Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2022 Memur maaşı zamları kaç TL, belli oldu mu?

Memur maaşı zamları son günlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, 2022 ve 2023 yıllarında gelecek zamları “Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?” sorusuyla araştırıyor. Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda açıkladığı zam talebi de merak ediliyor. 2022 Memur maaşı zamları kaç TL, belli oldu mu? İşte memur maaşı zammıyla ilgili merak edilenler.

2022 ve 2023 yılında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağına ilişkin görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda Memur-Sen 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam talebinde bulundu. Vatandaşlar, memur maaş zammı ne kadar olacak, zam miktarı ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. İşte memur maaşı zamları kaç TL sorusunun yanıtı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin zam talebini belirtti. Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Daha önceki yıllarda olduğu gibi süreç iki tarafın ilk tekliflerini vermesiyle başlıyor. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor, çünkü işçi tarafı en yüksek noktayı kamu tarafı da alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor.

KAMU İŞÇİLERİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin zam pazarlığı da hızlanıyor. Çalışma Bakanlığı ve işveren sendikasının önümüzdeki günlerde zam teklifini açıklaması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2022 Memur maaşı zamları kaç TL, belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA