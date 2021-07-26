Sağlık turizminde hedef bölge Avrupa

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler
, "Çoğu Avrupa
ülkesine 1.5 saatlik, 2.5 saatlik şehir içi uçuşu gibi kısa mesafelerdeyiz. Bu nedenle Avrupa bölgesi sağlık turizminde bana göre can damarımız. Avrupa'da her kıtadan insan yaşıyor. Bu nedenle burada marka olursanız dünyada marka oluyorsunuz" diye konuştu.
Terziler, 2019'da 3 milyar dolar
ekonomik büyüklüğe ulaşan sağlık sektörünün, yeni tip koronavirüs salgını döneminde doğal kayıplar yaşadığını ifade etti.
TÜRKİYE İLK 3'TE
Terziler, "2020 yılına aşıların bulunması ve hızlı bir şekilde uygulanması sayesinde pozitif girdik ancak maalesef beklentilerimizi karşılamadı. Hem aşının dünya ekonomisinde alt liglerde olanlara adil bir şekilde ulaşmaması hem de aşının üretildiği Almanya'da bile aşılama programlarının hızlı yürütülememesi, bazı ülkelerin de işi ağırdan alması kafa karışıklığına yol açtı" dedi. Servet Terziler, Türkiye'nin sağlık turizminde liderliğe oynayan ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar hep niceliğe oynadık. Ne kadar çok satarsak, ne kadar çok hasta bakarsak o kadar iyi olacağını düşündük ancak artık ne kadar çok hasta değil, ne kadar kaliteli tedavi yarışının başlamasıyla daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.