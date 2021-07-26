THY bir günde 1.397 sefer yaptı

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sezonunun başlaması ve seyahat kısıtlamalarının kalkması ile birlikte bayram tatili nedeniyle konulan ek seferlerle birlikte Türk Hava Yolları
(THY
) ve İstanbul Havalimanı
(İHL) dün salgının döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaştı. THY dün yaptığı bin 397 seferle 216 bin yolcuyu taşırken tatilcilerin dönüşü ile birlikte İHL'ndan ise gerçekleştirilen bin 70 seferler 161 bin 493 yolcuya ev sahipliği yaptı. Konuyla ilgili olarak twitter hesabından bilgi veren THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Her dört koltuğumuzdan üçünde siz varsınız ve THY yeniden hayal ettiğimiz noktada. Bugün 216 bin misafirimizi bin 397 uçuşumuzda yüzde 76.6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz" dedi. THY Kurban Bayramı
tatilini kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında yolcu talebini karşılayabilmek için yurt içinde 427 ek sefer koymuştu.