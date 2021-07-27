Akbank borç ödemesi erteleme nereden yapılır? Akbank kredi kartı ve kredi borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?

AKBANK'TAN KREDİ BORCU ERTELEME AÇIKLAMASI

Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin bireysel ve ticari kredilerinin 31.06.2021 tarihine kadar olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Temmuz 2021 tarihine kadar, kredi kartı ve artı para borçları ise alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine kadar ötelenebilecektir.

İhtiyaç,Konut/İşyeri,Taşıt kredisi ve Artı Para ertelemeleriniz için Akbank İnternet üzerinden erteleme talebinizi iletebilir, erteleme sonrası oluşacak ödeme planınızı görüntüleyerek işleminizi anında tamamlayabilirsiniz.

444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'ni arayıp müşteri temsilcisine bağlanarak da kredi erteleme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin kredi kartı borçları alışveriş faizi alınarak Ekim 2021 ekstresine kadar, kredi kartı ücretleri ise Eylül 2021 tarihine ötelenebilecektir."