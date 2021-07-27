Akyapı’dan 4 projeye 1.5 milyar TL yatırım

AKYAPI, pandemiye rağmen yatırımlarda gaza bastı. Geçen yıl cirosunu yüzde 50 artıran şirket, 2021'i yatırım yılı ilan etti. Bu yıl 1 milyar 550 milyon TL'lik 4 yeni projeye başlamak için kolları sıvayan şirket, inşaat Mühendisleri Hüseyin Dinçel
ve Mahmut Asmalı
tarafından kuruldu. Şirket, 23 yılda 3 milyon metrekarenin üzerinde, yaklaşık 750 futbol sahası büyüklüğüne eşdeğer bir yaşam alanını hayata geçirdi.
YÜZDE 20 BÜYÜME HEDEFİ
2020'de pandeminin tüm sektörlerde hissedilen sarsıcı etkisi karşısında inşaat sektörünün satış odaklı büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Mahmut Asmalı, "Pandemi ile geçen bir dönemde bile satış ciromuzu yüzde 50 oranında artırmayı başardık. Aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ülkemizin pandemi etkisinden hızla uzaklaşacağına inanıyoruz. 2021'de satışlarımızı yüzde 50 oranında artırarak yüzde 20 büyüme elde etmeyi hedefliyoruz" dedi. Sektörde son dönemde ciddi bir yaprak dökümü yaşandığını, ancak sektörde alanında uzman, yenilikçi bir yaklaşıma sahip ve yatırımcılar tarafından güvenin adresi olarak gösterilen şirketlerin hiçbir sarsıntı yaşamadan faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Akyapı ortaklarından Hüseyin Dinçel de 4 yeni projenin detayları hakkında şu bilgileri verdi: "Bunlardan biri Ümraniye
'de konut ve cadde mağazalarından oluşacak. Diğeri Büyükçekmece Göl Vadisi'nde üst düzey donanımlı bir villa projesi. Hadımköy Sanayi Bölgesi'nde bir sanayi projesi geliştireceğiz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde yine konut ve cadde mağazasından oluşan projemizi inşa edeceğiz" dedi.
DEPREM İZOLATÖRLÜ İLK KONUT PROJESİ
AKYAPI, Başakşehir'de Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü konut projesi Mavera Comfort'u hayata geçirdi. Mavera Homes ve Mavera Villaları'nda 1.370 konut, 21 villa, 149 cadde mağazası olmak üzere toplamda 280 bin metrekarelik inşaat devam ediyor. Mahmut Asmalı, İstanbul
'da ulaşım akslarına yakın lokasyonlarda konut yapımının daha hareketli olacağını belirterek, "Avrupa yakasında Başakşehir, Arnavutköy
, Beylikdüzü
, Anadolu yakasında ise Ümraniye, Çekmeköy ve Ataşehir hareketli bölgeler arasında bulunuyor" diye konuştu.