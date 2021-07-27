Antalya'ya sadece 9 günde yarım milyondan fazla turist geldi

Antalya, 17-25 Temmuz'u kapsayan 9 günlük dönemde ağırladığı yaklaşık 562 bin 907 yabancı turist ile vazgeçilmez tatil rotası olarak öne çıktı.

Doğal güzellikleri, denizi, tarihi dokusu, kültürel yapısı ve ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, iç pazardan gelen tatilcilerin yanı sıra farklı ülkelerden kenti tercih eden ziyaretçilerine keyifli tatil imkanı sunuyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, sağlıklı ve güvenli turizm olanakları ile de ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen Antalya, denizi, kumu, güneşi, lüks otelleri, ünlü koyları, tarihi ve turistik mekanlarıyla cezbediyor.

Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin hava, kara ve deniz trafiğini arttırdığı kent, aynı dönemde farklı ülkelerden gelen yabancı misafirleri de ağırladı.

EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN GELDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 17-25 Temmuz'u kapsayan 9 günlük dönemde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarının dış hatlar terminaline 2 bin 878 uçak iniş yaptı.

Antalya'ya bayram tatili döneminde Rusya'dan 200 bin 356, Almanya'dan 76 bin 152, Ukrayna'dan 68 bin 663, Polonya'dan 28 bin 898 ve Kazakistan'dan 15 bin 917 turist olmak üzere farklı ülkelerden 562 bin 907 yabancı misafir geldi.

"SON YILLARIN EN YOĞUN BAYRAM TATİLİYDİ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, son yılların en yoğun Kurban Bayramı tatilini yaşadıklarını söyledi.

Yaz sezonuna denk geldiği için yabancı misafirlerin de yoğunlukta olduğunu vurgulayan Atmaca, "Dolu dolu bir tatil geçirdik. Doluluk oranlarımız hala devam ediyor. İç ve dış pazardaki hareketlilik de sürüyor. İç pazarın yoğunluğu bayram tatiliyle sınırlı kalmadı." dedi.

İNGİLTERE PAZARI BEKLENTİSİ

İngiltere pazarının da açılmasını beklediklerini ifade eden Atmaca, Rusya ve Almanya pazarının çok iyi gittiğini anlattı. Özellikle Rusya pazarının önemine işaret eden Atmaca, "Rusya'dan uçuşlar her geçen gün artıyor, daha da artacak. Almanya gayet iyi gidiyor. İç pazarın rezervasyon akışı sürüyor. Türk turizmi gümbür gümbür yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da doluluk oranlarının turizm sektörüne salgın sürecinde moral olduğunu belirterek, geçen yıla göre çok daha iyi bir sezon beklediklerini kaydetti.