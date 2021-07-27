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Giriş Tarihi: 27.7.2021 09:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla görüştü

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasında enerji alanında iş birliği ve enerjinin küresel boyuttaki geleceğinin ele alındığı belirtildi.

Meksikalı Bakan Nahle Garcia da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mevkidaşına teşekkür ederek, "Sektör hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz büyük bir dostluk ve iş birliği geleneğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla görüştü
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