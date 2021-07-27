Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasında enerji alanında iş birliği ve enerjinin küresel boyuttaki geleceğinin ele alındığı belirtildi.
Meksikalı Bakan Nahle Garcia da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mevkidaşına teşekkür ederek, "Sektör hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz büyük bir dostluk ve iş birliği geleneğine sahiptir." ifadelerini kullandı.
Sayın Bakanımız @fatih_donmez Meksika Enerji Bakanı Sayın Norma Rocío Nahle García (@rocionahle) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) July 26, 2021
Ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliği ve enerjinin küresel boyuttaki geleceği ele alındı. pic.twitter.com/ny0SaMTunB