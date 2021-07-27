Taş kömürü satışından 6 ayda 186 milyon 157 bin lira gelir elde edildi

"Kömür kent" olarak bilinen Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, demir çelik fabrikalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Kurum, bu yılın ilk yarısında 385 bin 181 ton kömür satarak 186 milyon 157 bin lira gelir elde etti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, AA muhabirine, taşkömürü ve TTK'nin sadece Zonguldak için değil madencilik, bölge ve ülke, üretim ve istihdam açısından büyük önem ifade ettiğini belirtti.

Oda olarak sadece TTK'nin değil, madencilik yan sanayinin, özel sektör maden işletmelerinin üretim ve istihdam hedeflerine ulaşması, sorunlarından arındırılması hususunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Demir, "Ayrıca MAKZON adını verdiğimiz Zonguldak Maden Makineleri Kümelenmesi Projesi'nin gerçekleşmesinin Zonguldak'ta iki asra yaklaşan yer altı madenciliği için milat olacağı bilinciyle hareket etmekteyiz." dedi.

"TAŞ KÖMÜRÜ HER DÖNEM ÖNEMİNİ KORUYOR"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de kuruma bağlı maden ocaklarında kömür üretiminin en üst seviyesinin hedeflendiğini söyledi.

Taş kömürünün her dönem önemini koruduğunu belirten Yeşil, "Dünyanın en zor işi madencilik sektöründe çalışmaktayız. Bunun üzerine bir de salgın eklendi. Bu kolay bir iş değil. İşimizin ne kadar zor olduğunu hep beraber biliyoruz. Kentte ve ülkede yerli ve milli üretimi artırmanın yolları aranıyor. Bizler bu bilinçle her şart altında fedakarca üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil, taş kömürü üretiminin artırılması için atılacak adımların ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracağını dile getirerek, "Bizler, paranın ülkemizde kalması ve ekonomimize katkı sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz." dedi.

Taş kömürünün ülke için önemini vurgulayan Yeşil, "Bu rezervi dışarıya çıkarmak için madenciler olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Satış grafiğimizin her geçen gün istenilen düzeyde artacağına inanıyoruz. Türkiye'nin taş kömürüne, kentin de istihdama ihtiyacı var. Üretimi artırarak ülke sanayisinin ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.