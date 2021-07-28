1915 Çanakkale’nin gerdanlığı için dev bir adım daha...

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kule arasındaki orta açıklığına 3'üncü mega tabliye bloğunun montajı dün 6 saat süren çalışmayla yapıldı.