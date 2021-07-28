22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları (29 Temmuz)

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dönemde altın fiyatları hareketli grafiğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı 497 lira civarından işlem görürken, çeyrek altın ise 805 liradan işlem görüyor. Buna göre altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel ve canlı altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 448,32
Satış: 479,65
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.281,00
Satış: 3.331,00
ATA ALTIN
Alış: 3.262,00
Satış: 3.341,00
TAM ALTIN
Alış: 3.166,46
Satış: 3.228,84
YARIM ALTIN
Alış: 1.609,00
Satış: 1.643,00
ÇEYREK ALTIN:
Alış: 804,00
Satış: 821,00
GRAM ALTIN
Alış: 497,00
Satış: 497,11
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