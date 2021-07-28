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Haberler Ekonomi Haberleri 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları (29 Temmuz)
Giriş Tarihi: 29.7.2021 00:06

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları (29 Temmuz)

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları 29 Temmuz

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi döneminin başlarından beri hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. 29 Temmuz’a giriş yaparken ise altının gram fiyatı, 497 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte güncel ve canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dönemde altın fiyatları hareketli grafiğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı 497 lira civarından işlem görürken, çeyrek altın ise 805 liradan işlem görüyor. Buna göre altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel ve canlı altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 448,32

Satış: 479,65

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.281,00

Satış: 3.331,00

ATA ALTIN

Alış: 3.262,00

Satış: 3.341,00

TAM ALTIN

Alış: 3.166,46

Satış: 3.228,84

YARIM ALTIN

Alış: 1.609,00

Satış: 1.643,00

ÇEYREK ALTIN:

Alış: 804,00

Satış: 821,00

GRAM ALTIN

Alış: 497,00

Satış: 497,11

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22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları (29 Temmuz)
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