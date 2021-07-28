Ekonomi bayramı





TURİZM



OTELLERE 8 MİLYAR LİRA ÖDEDİK

9 günlük tatilde turizm bölgelerinde otel ve restoranların yüzü güldü. Bayram döneminde 2 milyon kişinin otellerde konakladığı, yaklaşık 8 milyar liraya yakın harcama yaptığı belirtiliyor. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, bayramda özellikle yerli turizm hareketinin çok güçlü olduğunu belirterek, "2019'da mayıs, haziran ve temmuz ayında yaşanan yerli turist hareketini, bu yılın temmuzda sağladık. Hatta yüzde 30 üzerine geçtik" dedi.



2 MİLYON KİŞİ OTELDE

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, bayramda seyahat acenteleri ile 1 milyon kişinin resort otellerde tatil yaptığını, 500 bin kişinin de otel rezervasyonunu kendisinin yaptırdığını, 500 bin kişinin de Karadeniz, GAP, Kapadokya gibi kültür turlarını tercih ettiğini söyledi. Vardar, "Yaklaşık 2 milyon kişi otel tatili yaptı. 300 bine yakın kişi de yat, karavan, kamp tatili yapmıştır. Eş, dost, akraba ziyareti ile bu sayının 10 milyonu geçtiği öngörülüyor. Bayram döneminde 2 milyon kişinin ortalama 4 bin TL'den tatil yaptığı düşünülürse 8 milyar TL sadece otel konaklamasından oluşan bir ekonomik hacim var. 2021'de iç pazar otel konaklamada 2019 yılına göre kişi sayısında yüzde 50 artış oldu. Çünkü 2019'da yabancı turist sayısı da fazlaydı. O nedenle yer bulmakta zorlanıyorduk. Bu yıl o yıla göre güçlü bir hareket oluştu. Bu hareketin ciroda artışı ise yüzde 70-80'i buldu" dedi. Bodrum Turizm Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin, "Bayramı çok güzel geçirdik. Yaklaşık 1.5 milyon yerli turist Bodrum'a akın etti" şeklinde konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise son 10 yılın en güzel bayramını yaşadıklarını belirterek, "Bu bayram Çeşme'de daha önce görmediğimiz kalabalığı gördük. Günübirlikçilerle birlikte bu yıl iki milyona yakın kişi geldi" dedi.