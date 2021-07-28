Fitch Ratings Migros’un uzun vadeli kredi notunu en yükseğe çıkardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltti. Not görünümü "durağan" olarak belirlendi. Migros 2021 yılının ilk 6 ayında online yatırımlarının yanı sıra, 140 yeni mağaza açtı ve coğrafi yaygınlığını artırarak yatırımlarını sürdürdü. Ayrıca, tüm operasyonlarında ayrıştırıcı biçimde dijital dönüşümü gerçekleştirerek verimliliğe önemli bir kaynak yarattı.

MİGROS'UN KENDİNE ÖZGÜ DEĞER YARATMA BECERİSİ DESTEKLEYİCİ FAKTÖR OLDU

Fitch Ratings, raporunda Migros'un borçluluğunun azaltılması ve FX riskinin kapatılmasının neticesinde şirketin finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca, tüketici harcamalarının dalgalandığı zamanlarda gelir ile marjların korunması ve sürdürülebilir pozitif serbest nakit akımı yaratılması da kredi notunu destekleyen unsurlar olarak açıklandı. Rapora göre Migros'un kredi notu, gıda perakende sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara karşı direnç sağlayan, dijital dönüşümü gerçekleştirerek kendine özgü değer yaratma gücünü yansıtıyor.

Raporda, Migros'un kapatılan kur riski, borçluluğu azaltma konusunda gösterdiği güçlü irade ve bunu açıkça ortaya koyması, gerçekleştirilen varlık satışlarının borçluluğun azaltılmasında kullanılması, Migros'u sektörde farklılaştıran, kendine özgü değer yaratma becerisi, güçlü online operasyonları, markalı ürün tedarikçileri ile olan kuvvetli ilişkileri, geniş ve rekabetçi fiyatlı ürün çeşidi ve serbest nakit akımı yaratmadaki kabiliyeti kredi notuna ilişkin destekleyici faktörler olarak sayıldı.

MİGROS'UN ONLİNE SATIŞ KANALLARINDAKİ GÜÇLÜ KONUMU REKABET AVANTAJI SAĞLIYOR

Raporda Migros'un borçluluğunu azaltarak sağlıklı bir bilanço yapısına ulaştığı belirtildi. Ayrıca hem fiziki mağazaları ve hem de online kanallardaki varlığı ile pazar payı kazanmaya devam ettiği vurgulandı. Migros'un online satış kanalındaki güçlü konumunun ve bu kanalda pandemi döneminde iyice artan müşteri talebinin şirkete güçlü rekabet avantajı sağladığı ifade edildi. Fitch Ratings, ayrıca, Migros'un fiziki büyümenin yanı sıra daha az sermaye gereksinimi olan ve karlı online satış kanalına yatırım yapma konusunda gösterdiği yaklaşımın nakit yaratımını korumada ve riskleri azaltmada önemli olduğunu ekledi.

FİZİKİ BÜYÜMENİN YANI SIRA ONLİNE SATIŞ KANALLARINDAKİ YATIRIM DİKKAT ÇEKTİ

Fitch Ratings raporunda Migros'un online satış kanalındaki lider konumunun ve bu kanalda artan yoğun müşteri talebinin güçlü rekabet avantajı sağladığı yer aldı. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Migros'un geniş coğrafyada yayılım göstermesi ve çoklu kanal yönetimindeki başarısı ile sektörde ayrıştığı belirtildi.

YARATILAN NAKİT AKIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Fitch Ratings raporunda Migros'un operasyonlarından yaratılan nakit akışına dikkat çekilirken, şirketin borçluluğunun ve FX riskinin azaltılması neticesinde finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili olduğunu ifade edildi. Rapora göre Migros'un kredi notu, gıda perakende sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara karşı direnç sağlayan kendine özgü değer yaratma gücünü yansıtıyor. Sürdürülebilir pozitif serbest nakit akımı yaratılması da kredi notunu destekleyen unsurlardan biri olarak açıklandı.