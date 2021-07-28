Halka arzda böyle teşvik görülmedi

SİNPAŞ Grubu
şirketlerinden olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
'nın (GYO) halka arzı için düğmeye basıldı. Kızılbük GYO
ağustos ayının ilk haftasında halka arz edilecek. 72 milyon adet hisse, 15.8 TL'den satılacak. Halka arzdan 1 milyar 137 milyon TL gelir elde edilecek. Şirketin piyasa değeri 3.8 milyar lira olacak. Şirketin halka arzında şu ana kadar hiç görülmemiş teşvikler bulunuyor. 6 ay boyunca hisselerini satmayanlara hesaplarındaki hisselerin yüzde 15'i kadar bonus pay verilecek. Hisselerini 6 ay boyunca tutanlar, Sinpaş GYO
ve Kızılbük GYO projelerinde pay tutarlarının yüzde 20'si kadar indirim alacak. Hisselerini 90 gün tutan yatırımcılar, Sinpaş Wellnes Thermal Resort
konaklamalarında hesaplarındaki pay tutarının yüzde 40'ı kadar indirim alacak.