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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Halka arzda böyle teşvik görülmedi

SEDA TABAK SEDA TABAK
Halka arzda böyle teşvik görülmedi
SİNPAŞ Grubu şirketlerinden olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzı için düğmeye basıldı. Kızılbük GYO ağustos ayının ilk haftasında halka arz edilecek. 72 milyon adet hisse, 15.8 TL'den satılacak. Halka arzdan 1 milyar 137 milyon TL gelir elde edilecek. Şirketin piyasa değeri 3.8 milyar lira olacak. Şirketin halka arzında şu ana kadar hiç görülmemiş teşvikler bulunuyor. 6 ay boyunca hisselerini satmayanlara hesaplarındaki hisselerin yüzde 15'i kadar bonus pay verilecek. Hisselerini 6 ay boyunca tutanlar, Sinpaş GYO ve Kızılbük GYO projelerinde pay tutarlarının yüzde 20'si kadar indirim alacak. Hisselerini 90 gün tutan yatırımcılar, Sinpaş Wellnes Thermal Resort konaklamalarında hesaplarındaki pay tutarının yüzde 40'ı kadar indirim alacak.
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Halka arzda böyle teşvik görülmedi
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