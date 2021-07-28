Kripto para yatırım platformlarının sayısı artarken özellikle kripto para sektörüne yeni başlayan bir kullanıcıysanız tercih edeceğiniz kripto para borsasını çok dikkatli seçmelisiniz. En iyi kripto para uygulamaları listesini oluştururken özellikle siz kullanıcıların memnuniyetini merkez aldık. Ayrıca güvenlik, kullanıcısına sunduğu olanaklar, her seviyedeki kullanıcı için kullanım kolaylığı, aldıkları komisyon oranları, uygulamaların hızı gibi unsurları dikkate aldık.
İşte Bu Yılın En İyi Kripto Para Uygulamaları ve Borsaları:
ICRYPEX
ICRYPEX
Kripto para uygulaması özellikle diğer kripto para uygulamalarının eksikliklerinden yola çıkarak her seviyeden kullanıcıya hitap edebilecek bir tasarıma sahip. Tasarlanan uygulama, kullanımı kolay ve son derece güvenli bir yol arayan kullanıcıların hızla artan talebini fazlasıyla karşılıyor. Kullanıcı dostu ICRYPEX kripto para uygulaması App Store'da 5 yıldıza sahiptir.
Artıları
Bitcoin, Ethereum ve diğer popüler kripto paralara anında erişimin olması,
Basit arayüz ile kolay al-sat yapılabilmesi,
TL ile istediğiniz kripto para birimini yatırıp çekme imkânı,
Hareketli kripto para piyasası takip araçları,
İki adımlı doğrulama ile üst seviye güvenlik deneyiminin bulunmasıdır.
Eksileri
Şimdilik sadece iPhone kullanıcıları için uygulamalarının mevcut olmasıdır.
İndirme linki: https://apple.co/3y3arYt
Coinbase
Coinbase kripto para almak, depolamak ve satmak için her yönden sağlam bir platform isteyen tüm seviyedeki yatırımcılar ve trader'lar için ideal bir kripto para borsasıdır.
Coinbase, 100'den fazla ülkede 43 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcısı ve 90 milyar dolardan fazla Coinbase kullanıcı hesabıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Coinbase'in sizin için doğru kripto para borsası olup olmadığını öğrenmek için Coinbase incelememizi okuyun.
Artıları
Geniş kripto para birimi portföyüne sahipliği,
Kullanıcı dostu kripto para uygulaması,
Kripto para piyasasına dair eğitim platformu olanağının bulunmasıdır.
Eksileri
Ücret yapısını anlamak zordur,
Daha küçük alımlar için ücretler pahalıdır.
Coinbase, 100'den fazla ülkede 43 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcısı ve 90 milyar dolardan fazla Coinbase kullanıcı hesabıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Coinbase'in sizin için doğru kripto para borsası olup olmadığını öğrenmek için Coinbase incelememizi okuyun.
eToro
Coinbase, 100'den fazla ülkede 43 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcısı ve 90 milyar dolardan fazla Coinbase kullanıcı hesabıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Coinbase'in sizin için doğru kripto para borsası olup olmadığını öğrenmek için Coinbase incelememizi okuyun.
Bu kripto para borsası aşağıdaki standartları arayan kullanıcılar için uygundur:
Tam özellikli bir platform ve basit bir fiyatlandırma yapısı arayan ciddi kripto para yatırımcıları ve trader'lar için idealdir.
Artıları
Kullanıcı dostu uygulaması,
Basit ücret yapısı,
Demo hesap olanağı olmasıdır.
Eksileri
Bazı dijital para birimlerinde yüksek ücretler alması,
Zayıf kullanıcı desteği bulunmasıdır.
eToro Mobil Uygulama İnceleme
eToro iOS'da 4,1; Play Store'da ise 4 yıldız almıştır.
Gemini
Gemini Kripto Para Borsası, kripto para birimleri almak ve satmak için ABD merkezli en büyük borsalardan biridir. Fakat Gemini Kripto Para Borsası üzerinden sadece Ethereum ve Bitcoin kripto para birimlerini alabiliyorsunuz. Bu Gemini takas incelemesinde, Gemini platformunun artılarını ve eksilerini ve bunun sizin için uygun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilecek diğer bazı önemli bilgileri tartışacağız.
Bu kripto para borsası aşağıdaki standartları arayan kullanıcılar için uygundur:
Tam özellikli bir kripto para platformu isteyen tüm seviyelerdeki yatırımcılar ve trader'lar için ideal bir borsadır.
Yüksek yıldızlı mobil uygulaması,
Gelişmiş trade platformu olanağı,
Kripto para bakiyelerinde faiz kazandırması,
Eğitim kaynaklarının bulunmasıdır.
Kripto para portföyünün az olması,
Bank kart kullanımının yer almaması,
Küçük işlemler için ücret yapısının pahalılığı,
Yetersiz müşteri desteği sunmasıdır.
Gemini Kripto Para Mobil Uygulaması İnceleme
Gemini, kullanıcıların akıllı telefonlarından veya tabletlerinden kripto para al-sat yapmalarına ve dönüştürmelerine olanak tanıyan bir mobil uygulamaya sahiptir. Kullanıcılar, takip ettikleri kripto para birimleri için fiyat uyarıları ayarlayabilir. Gemini uygulaması, App Store'da 4,7 ve Google Play Store'da 4,5 yıldız almıştır.
Bu kripto para borsası aşağıdaki standartları arayan kullanıcılar için uygundur:
Kripto piyasasının dışında hisse senetlerine, ETF'lere, opsiyonlara, kısmi hisse senetlerine ve kripto para birimlerine yatırım yapmak için platform arayan kullanıcılar için uygundur.
Artıları
0 $ komisyon ücreti,
Hızlı uygulaması,
Basit arayüz tasarımıdır.
Eksileri
Yetersiz müşteri desteği sunmasıdır.
Robinhood Kripto Para Mobil Uygulaması İnceleme
Robinhood uygulaması, App Store'da 4,1 ve Google Play Store'da 4 yıldız almıştır.