Kripto para yatırım platformlarının sayısı artarken özellikle kripto para sektörüne yeni başlayan bir kullanıcıysanız tercih edeceğiniz kripto para borsasını çok dikkatli seçmelisiniz. En iyi kripto para uygulamaları listesini oluştururken özellikle siz kullanıcıların memnuniyetini merkez aldık. Ayrıca güvenlik, kullanıcısına sunduğu olanaklar, her seviyedeki kullanıcı için kullanım kolaylığı, aldıkları komisyon oranları, uygulamaların hızı gibi unsurları dikkate aldık.

İşte Bu Yılın En İyi Kripto Para Uygulamaları ve Borsaları:

ICRYPEX

ICRYPEX

Kripto para uygulaması özellikle diğer kripto para uygulamalarının eksikliklerinden yola çıkarak her seviyeden kullanıcıya hitap edebilecek bir tasarıma sahip. Tasarlanan uygulama, kullanımı kolay ve son derece güvenli bir yol arayan kullanıcıların hızla artan talebini fazlasıyla karşılıyor. Kullanıcı dostu ICRYPEX kripto para uygulaması App Store'da 5 yıldıza sahiptir.

Artıları

Bitcoin, Ethereum ve diğer popüler kripto paralara anında erişimin olması,

Basit arayüz ile kolay al-sat yapılabilmesi,

TL ile istediğiniz kripto para birimini yatırıp çekme imkânı,

Hareketli kripto para piyasası takip araçları,

İki adımlı doğrulama ile üst seviye güvenlik deneyiminin bulunmasıdır.

Eksileri

Şimdilik sadece iPhone kullanıcıları için uygulamalarının mevcut olmasıdır.

İndirme linki: https://apple.co/3y3arYt

Coinbase

Coinbase kripto para almak, depolamak ve satmak için her yönden sağlam bir platform isteyen tüm seviyedeki yatırımcılar ve trader'lar için ideal bir kripto para borsasıdır.

Coinbase, 100'den fazla ülkede 43 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcısı ve 90 milyar dolardan fazla Coinbase kullanıcı hesabıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Coinbase'in sizin için doğru kripto para borsası olup olmadığını öğrenmek için Coinbase incelememizi okuyun.

Artıları

Geniş kripto para birimi portföyüne sahipliği,

Kullanıcı dostu kripto para uygulaması,

Kripto para piyasasına dair eğitim platformu olanağının bulunmasıdır.

Eksileri

Ücret yapısını anlamak zordur,

Daha küçük alımlar için ücretler pahalıdır.

Coinbase, 100'den fazla ülkede 43 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcısı ve 90 milyar dolardan fazla Coinbase kullanıcı hesabıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Coinbase'in sizin için doğru kripto para borsası olup olmadığını öğrenmek için Coinbase incelememizi okuyun.

eToro

Coinbase, 100'den fazla ülkede 43 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcısı ve 90 milyar dolardan fazla Coinbase kullanıcı hesabıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Coinbase'in sizin için doğru kripto para borsası olup olmadığını öğrenmek için Coinbase incelememizi okuyun.

Bu kripto para borsası aşağıdaki standartları arayan kullanıcılar için uygundur:

Tam özellikli bir platform ve basit bir fiyatlandırma yapısı arayan ciddi kripto para yatırımcıları ve trader'lar için idealdir.

Artıları

Kullanıcı dostu uygulaması,

Basit ücret yapısı,

Demo hesap olanağı olmasıdır.

Eksileri

Bazı dijital para birimlerinde yüksek ücretler alması,

Zayıf kullanıcı desteği bulunmasıdır.

eToro Mobil Uygulama İnceleme

eToro iOS'da 4,1; Play Store'da ise 4 yıldız almıştır.

Gemini

Gemini Kripto Para Borsası, kripto para birimleri almak ve satmak için ABD merkezli en büyük borsalardan biridir. Fakat Gemini Kripto Para Borsası üzerinden sadece Ethereum ve Bitcoin kripto para birimlerini alabiliyorsunuz. Bu Gemini takas incelemesinde, Gemini platformunun artılarını ve eksilerini ve bunun sizin için uygun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilecek diğer bazı önemli bilgileri tartışacağız.

Bu kripto para borsası aşağıdaki standartları arayan kullanıcılar için uygundur:

Tam özellikli bir kripto para platformu isteyen tüm seviyelerdeki yatırımcılar ve trader'lar için ideal bir borsadır.

Artıları

Yüksek yıldızlı mobil uygulaması,

Gelişmiş trade platformu olanağı,

Kripto para bakiyelerinde faiz kazandırması,

Eğitim kaynaklarının bulunmasıdır.

Eksileri

Kripto para portföyünün az olması,

Bank kart kullanımının yer almaması,

Küçük işlemler için ücret yapısının pahalılığı,

Yetersiz müşteri desteği sunmasıdır.

Gemini Kripto Para Mobil Uygulaması İnceleme

Gemini, kullanıcıların akıllı telefonlarından veya tabletlerinden kripto para al-sat yapmalarına ve dönüştürmelerine olanak tanıyan bir mobil uygulamaya sahiptir. Kullanıcılar, takip ettikleri kripto para birimleri için fiyat uyarıları ayarlayabilir. Gemini uygulaması, App Store'da 4,7 ve Google Play Store'da 4,5 yıldız almıştır.

Robinhood

Bu kripto para borsası aşağıdaki standartları arayan kullanıcılar için uygundur:

Kripto piyasasının dışında hisse senetlerine, ETF'lere, opsiyonlara, kısmi hisse senetlerine ve kripto para birimlerine yatırım yapmak için platform arayan kullanıcılar için uygundur.

Artıları

0 $ komisyon ücreti,

Hızlı uygulaması,

Basit arayüz tasarımıdır.

Eksileri

Yetersiz müşteri desteği sunmasıdır.

Robinhood Kripto Para Mobil Uygulaması İnceleme

Robinhood uygulaması, App Store'da 4,1 ve Google Play Store'da 4 yıldız almıştır.