Son dakika altın fiyatları: 29 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik sabah saatleri itibariyle yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Her koşulda en iyi yatırım aracı olarak görülen sarı metal son günlerde anlık değişimler yaşıyor. Son olarak gram altın 499 lira, çeyrek altın 809 liradan işlem görüyor. Peki 29 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları