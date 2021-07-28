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Giriş Tarihi: 28.7.2021 13:15

THY, 2 saat altı yurt dışı uçuşlarında ikram servisine yeniden başladı

THY, 2 saat altı yurt dışı uçuşlarında ikram servisine yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY) 2 saat altı yurt dışı uçuşlarında ikram servisine yeniden başladı.

Türk Hava Yolları (THY) 2 saat altı yurt dışı uçuşlarında ikram servisine yeniden başladı.

THY resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"2 saat altı yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisimiz tekrar hizmetinizde! Tüm yurt dışı uçuşlarımızda birbirinden lezzetli ikramlarımızın tadını çıkarabilirsiniz, afiyet olsun."

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THY, 2 saat altı yurt dışı uçuşlarında ikram servisine yeniden başladı
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