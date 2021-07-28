Türk Hava Yolları (THY) 2 saat altı yurt dışı uçuşlarında ikram servisine yeniden başladı.
THY resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"2 saat altı yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisimiz tekrar hizmetinizde! Tüm yurt dışı uçuşlarımızda birbirinden lezzetli ikramlarımızın tadını çıkarabilirsiniz, afiyet olsun."
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) July 28, 2021
2 saat altı yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisimiz tekrar hizmetinizde!
Tüm yurt dışı uçuşlarımızda birbirinden lezzetli ikramlarımızın tadını çıkarabilirsiniz, afiyet olsun.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/k6E9ZVyVZi