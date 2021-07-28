Türkiye düğmeye bastı: Flaş 5G hamlesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kullanılmaya başlandığında internet hızını 100 kata kadar artıracak olan 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde görev yapacak nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için harekete geçti. Kurumdan yapılan duyuruda "5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı"nın yeni dönem başvurularına ilişkin bilgi verildi.
5G Vadisinde 5G ve ötesi konularda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar hızla devam ederken, 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı ile bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinin yanı sıra dijital dönüşüm konularında çalışacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.
İLERİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLECEK
Program kapsamında eğitim desteği alacak nitelikli insan kaynağının, Türkiye ile dünya pazarlarında yer alacak yerli ve milli katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde kritik rol oynayacağı öngörülüyor. Ayrıca program kapsamında desteklenecek öğrencilerin, ileri iletişim teknolojileri üzerine sürdürülebilir yetkinlik oluşturması ve yapacakları tez çalışmalarıyla patentler, projeler ve makaleler gibi çok çeşitli formlarda çıktılar üretmesi hedefleniyor.
Söz konusu programa kabul edilen öğrenciler ODTÜ, Hacettepe veya Bilkent Üniversitelerinde 5G alanında yürüttükleri yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederken mobil işletmecilerin profesyonel yol göstericiliği ile kendilerini 5G ve Ötesi teknolojilerde geliştirme fırsatı yakalayacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS
Programa dâhil olmak isteyenlerin öncelikle ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri'nde Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilmiş olması gerekirken, bu kişiler için son başvuru tarihi ise 31 ağustos olarak belirlendi.
DÜNYANIN UCUNDAN SAĞLIK MÜDAHALESİNE İMKAN VERECEK
5G'ye geçilmesi ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da yenilikleri hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Anlık iletişim yeteneği ile otonom araç kullanımı yaygınlaşacak.
5G teknolojisi sayesinde bir doktor, dünyanın bir ucundaki bir hastayı anlık komutlar verebildiği robotlar sayesinde ameliyat edip tedavi edebilecek. Ayrıca, sanal gerçeklik uygulamaları rutin hayatın parçası haline gelecek, canlı yayın kaliteleri 4K 8K video kalitesinde olacak. SIM kartsız telefon kullanımını mümkün kılacak 5G teknolojisi üretim ve sanayiye de yeni bir boyut kazandıracak.
BEŞİNCİ NESİL TEKNOLOJİ (5G) NEDİR?
Doksanlı yıllara kadar süren iletişimin ilk neslinde, sadece sesli iletişim gerçekleştirilebiliyordu. İkinci nesilde kısa mesajlar, sınırlı internet ağı ve kötü kalitede görüntülü iletişim başladı. Üçüncü nesilde sesli, görüntülü iletişimin yanı sıra internetin daha hızlı ve kaliteli olması üzerine çalışıldı. 4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde ise saniyede 550-800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlandı. Bu nesilde çoğu zaman iletişimin artması nedeniyle belirli bir bölgede internetin yavaşladığı görüldü.
5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji, normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor. Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak.