Türkiye düğmeye bastı: Flaş 5G hamlesi

DÜNYANIN UCUNDAN SAĞLIK MÜDAHALESİNE İMKAN VERECEK

5G'ye geçilmesi ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da yenilikleri hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Anlık iletişim yeteneği ile otonom araç kullanımı yaygınlaşacak.

5G teknolojisi sayesinde bir doktor, dünyanın bir ucundaki bir hastayı anlık komutlar verebildiği robotlar sayesinde ameliyat edip tedavi edebilecek. Ayrıca, sanal gerçeklik uygulamaları rutin hayatın parçası haline gelecek, canlı yayın kaliteleri 4K 8K video kalitesinde olacak. SIM kartsız telefon kullanımını mümkün kılacak 5G teknolojisi üretim ve sanayiye de yeni bir boyut kazandıracak.