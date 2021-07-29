1.1 milyar gelir hedefi

BORSA İstanbul'da halka arzlar hız kesmiyor. Sinpaş Grubu
şirketlerinden Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzı için düğmeye basıldı. Kızılbük GYO ağustosun ilk haftasında halka arz edilecek. 72 milyon adet hisse, 15.8 TL'den satılacak. Halka arzdan 1 milyar 137 milyon TL gelir elde edilecek. Şirketin piyasa değeri 3.8 milyar lira olacak. Kızılbük GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik
, "Kızılbük GYO halka arzının Türkiye
'de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
HALKA AÇIKLIK ORANI % 25
5.5 milyar lira portföy büyüklüğüne sahip Kızılbük GYO'nun halka arzında, talepler 4-5-6 Ağustos'ta toplanacak. Ek satış hariç şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor. Halka arzda ilk kez teşvikli model uygulanacağını söyleyen Çelik, "Böylece hem şirket hem de yatırımcı kazanacak" dedi. Şirketin halka arzında şu ana kadar hiç görülmemiş teşvikler bulunuyor. Mahmut Sefa Çelik, verilen teşvikleri şöyle sıraladı:
HİSSEYİ TUTANA BONUS
Yatırımcılarımız şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle hesaplarında tutmaları halinde, 180 gün içerisinde gün sonunda hesaplarında bulunan en düşük şirket payı miktarından hesaplanmak üzere 'yüzde 15 bonus pay' alma hakkı kazanacak.
Yine yatırımcılarımız aldıkları hisseleri 180 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş GYO
veya Kızılbük GYO tarafından geliştirilen projelerden konut veya devre mülk satın alımlarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 20'si oranında indirim çeki almaya hak kazanabilir.
Aldıkları hisseleri 90 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş Kızılbük Wellnes Thermal Resort
projesi otel konaklamalarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 40'ı oranında indirim çeki almaya hak kazanacaklar.