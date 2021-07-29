Bakan Karaismailoğlu: Bayramda yaklaşık 12 milyon biletli yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismialoğlu, Kurban Bayramı'nda hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaklaşık 12 milyon biletli yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Yeni yapılan bölünmüş yol ve otoyollar ile Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollar ile donattıklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin havaalanlarından sonra yüksek hızlı tren hatları sayısını da artırarak ulaştırma alt yapısını güçlendirdiğine dikkat çekti. Bayramda yaşanan yolcu hareketliliğinin hem ekonomiyi hem de turizmi canlandırdığına vurgu yapan Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'ndaki hava, kara ve demiryolu seyahat verilerini paylaştı.

"BAYRAM TATİLİ SÜRESİ BOYUNCA 42 BİN 688 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ"

Türk sivil havacılığının her dönem tarihi başarılarına bir yenisini eklediğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, havayolunu halkın yolu yaptıklarını belirterek, "Bayram tatili süresi boyunca 42 bin 688 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 794 bin kişi havalimanlarımızdan hizmet aldı. Yeni havalimanları yaptık ve eskiden atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırarak yük kapasiteli modern terminaller inşa ettik. Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı pandemi öncesi tarihlerdeki yolcu sayısına oldukça yaklaştı. Tatil süresinde turizm limanlarımızda hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 2 milyon 33 bin, dış hatlarda ise 2 milyon 771 bin toplamda 4 milyon 800 bin olarak gerçekleşti. 5 milyon 794 bin kişi ise tüm havalimanlarımızdan hizmet aldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı ile Türkiye'nin dünyadaki en önemli havayolu transfer merkezlerinden biri haline geldiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı 16 ve 25 Temmuz tarihleri arasında iç hatlarda 492 bin 488, dış hatlarda 932 bin 142 olmak üzere toplamda 1 milyon 424 bin 630 yolcuya hizmet verdi" açıklamasında bulundu.

"OTOBÜS FİRMALARI 204 BİN 658 SEFER YAPARAK 3 MİLYON 115 BİN YOLCU TAŞIDI"

Yeni yapılan bölünmüş yol ve otoyollar ile Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollar ile donattıklarını ve ölümlü kaza oranlarında çok ciddi azalma sağladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 204 bin 658 sefer yaparak 3 milyon 115 bin yolcu taşıdı. İstanbul'da 354 bin 283, Ankara'da 175 bin 909, İzmir'de 152 bin 694 yolcu başka yere seyahat etmek için otobüse bindi. İstanbul'a 325 bin 567, Ankara'ya 174 bin 150, İzmir'de 142 bin 611 yolcu geldi" dedi.

"TÜRKİYE'DE TÜM OTOYOLLARI TOPLAM 11 MİLYON 352 BİN 945 ARAÇ KULLANDI"

Bayram süresince otoyol, köprü ve tünel geçişlerine yönelik ayrıntılı bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Tatil boyunca Bolu Dağı Tüneli'ni toplam 636 bin 755 araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü toplam 1 milyon 676 bin 307 araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü toplam 1 milyon 852 bin 711 araç kullandı. 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki tatil boyunca Türkiye'de tüm otoyolları toplam 11 milyon 352 bin 945 araç kullandı" diye konuştu.

"2 MİLYON 900 BİN KİŞİ DEMİRYOLLARINI TERCİH ETTİ"

Türkiye'nin hava alanlarından sonra yüksek hızlı tren hatları sayısını artırarak ulaştırma alt yapısını güçlendirdiğini dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmemiş olan demiryollarında reform sürecini başlatarak güvenli, rahat ve modern bir ulaşım sistemi haline getirdik. 17-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 900 bin kişi demiryolları ile seyahat etti" dedi.

BAYRAM TATİLİNDE MARMARAY'I GÜNLÜK 300 BİNDEN FAZLA KİŞİ KULLANDI

Dünyanın en önemli projelerinden biri olan, iki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray'ın tatil süresince en fazla tercih edilen raylı sistem olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki tatil boyunca her gün ortalama 300 binden fazla yolcu tarafından kullanıldı" açıklamasında bulundu.

