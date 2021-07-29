Dünyada temiz enerji yatırımları öne çıkıyor: 10 milyon kişilik istihdam potansiyeli

Ernest&Young danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan "Kovid-19 Salgınından Temiz Toparlanma: G20 Liderliği İçin Küresel Fırsat" raporundan derlenen bilgilere göre, salgın sonrası oluşacak ekonomik düzende temiz enerjiye yapılacak yatırımların, inşaat, enerji sistemlerinin kurulumu ve ekipman üretimi başta olmak üzere birçok alanda istihdam oluşturması bekleniyor.

6 kıtadan 47 ülke özelinde hazırlanan rapora göre, yerel tedarik zincirlerini geliştirmek için yapılacak yatırımlar yeşil dönüşümde istihdam alanlarının oluşturulmasına zemin hazırlayacak.

Salgının neden olduğu ekonomik belirsizlik sebebiyle aralarında ABD, Fransa ve İsveç'in de olduğu 47 ülkenin gayri safi yurt içi hasılası geçen yıl 2,2 trilyon dolar azaldı.

Gelecek 3 yıllık dönemde temiz enerji sektöründe yapılacak yatırımların, küresel ekonomiye katkısı yaklaşık 1,9 trilyon dolar olarak hesaplanırken, bu rakam 2020'deki kayıpların yüzde 85'ine karşılık geliyor.

Yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik atılacak her adımın yeni iş olanakları sağlaması beklenirken, bu durumun çevreye duyarlı enerji sistemleri oluşturma ve ekonomik büyümeye katkı sağlama gibi avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

Söz konusu dönemde dünya genelinde 13 bin yenilenebilir enerji proje stokunun yaratılabileceği, temiz enerji yatırımlarıyla 3 yılda 10 milyon kişiye iş sağlanabileceği hesaplanıyor.

Ayrıca, yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası ölçekte kamu ve özel sektör iş birliğiyle koordinasyonunun salgın sonrası süreçte atılacak adımlarda itici güç olacağına işaret ediliyor.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin gelecek 3 yılda 1 teravat artacağı, böylece 2,5 gigatonluk karbondioksit emisyonunun engellenebileceği ifade ediliyor.

Salgın sonrası yatırımların gerçekleştirilmesinin raporda yer alan 47 ülkenin ekonomisine 50 milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.